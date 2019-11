Saint-Grégoire : l'exaspération du maire après une nouvelle rave party

Saint-Grégoire, France

C'est un maire qui, comme ses administrés, n'a pas dormi de la nuit. Pierre Breteau est exaspéré, le maire de Saint-Grégoire a été confronté pour la troisième fois consécutive à une rave party dans la nuit de samedi à dimanche 17 novembre.

Nous avons joint Pierre Breteau qui nous a confié sa colère : "J'ai reçu des mails de mes administrés qui n'ont pas pu fermer l’œil" explique-t-il. "Même les patients de la clinique à côté n'ont pas pu se reposer !" C'est le maire lui-même qui s'est rendu sur place à 23h15 et qui a alerté les forces de police. "On savait parfaitement que le risque existait mais on a été incapable de faire quelque chose c'est inadmissible" explique Pierre Breteau. Par "on", le maire entend la préfecture. "L'état doit prendre ses responsabilités" dit-il en demandant plus de moyens humains et financiers pour éviter de nouveaux rassemblement et assurer "la tranquillité publique".

Des forces de l'ordre qui étaient déployées hier en nombre au TNB (Théâtre National de Bretagne après l'évacuation de la salle de cinéma suite à l'action de militants féministes contre la projection du film "J'accuse" de Roman Polanski.

La réaction du maire de Saint-Grégoire Pierre Breteau joint par France Bleu Armorique :