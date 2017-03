Saint-Herblain : À 12 ans au volant d'une voiture volée

Les policiers nantais ont interpellé mardi à St-Herblain, un garçon de 12 ans au volant d'une voiture volée. À ses côtés, un enfant de 7 ans. Le très jeune conducteur a désigné son cousin, âgé de 13 ans, comme étant le voleur de la voiture.

Scène insolite ce mardi après-midi près de la zone commerciale Atlantis à St Herblain, près de Nantes. Une femme remarque deux enfants à bord d'une voiture, ils sont assis à la place du conducteur et du passager avant, et sont en train de manœuvrer pour se garer. Le témoin appelle aussitôt la police. Les fonctionnaires de la BAC constatent que le véhicule, une Citroën Saxo est déclarée volée. Elle a été dérobée deux jours plus tôt en Vendée.

[#INSOLITE]interpellé ce midi à #StHerblain au volant d'1 véhicule volé à l'âge de 12 ans: était remis à son civilement responsable #précoce pic.twitter.com/wb5475Ab49 — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) March 14, 2017

Quelques minutes plus tard, les policiers voient revenir les deux garçons, qui montent dans le véhicule, démarrent et s'apprêtent à partir. Les policiers interviennent et interpellent les deux jeunes, de nationalité roumaine. Le passager a 7 ans, le conducteur 12 ans. Ce dernier désigne son cousin comme étant l'auteur du vol. Il s'agit d'un adolescent de 13 ans, arrêté dans un camp situé à deux pas de là. Les 3 enfants ont été conduits au commissariat, puis remis à leurs parents sur instruction du parquet de Nantes. Ils seront entendus plus tard.