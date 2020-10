Saint-Herblain : blessé à coups de couteau à la terrasse d'un café

Un jeune homme de 20 ans a été hospitalisé dans un état grave mercredi après-midi au CHU de Nantes après avoir reçu plusieurs coups de couteau à la cuisse et au ventre. Son pronostic vital n'est pas engagé selon la police. La victime se trouvait à la terrasse d'un bar PMU situé place de la paix dans le centre-bourg de Saint-Herblain lorsqu'elle a été prise à partie par quatre hommes.

Agresseurs en fuite

Il était un peu plus de 15 heures quand une voiture s'est arrêtée devant le bar, quatre hommes en sont descendus et s'en sont pris au jeune homme attablé. Ils l'ont frappé à coups de poing et c'est le plus jeune de la bande qui a porté les coups de couteau. Les quatre agresseurs ont pris la fuite.