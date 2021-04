Des coups de feu ont été tirés dans le centre-ville de Saint-Herblain près de Nantes vers 21h30 ce mardi 13 avril. Les policiers n'ont pas trouvé de blessé mais quelques heures plus tard ils ont interpellé deux individus qui pourraient être impliqués dans cette affaire.

Saint-Herblain : des coups de feu et une course-poursuite en plein centre-ville

Une course poursuite entre un 4x4 et une Clio et des tirs en plein centre-ville de Saint-Herblain. La scène s'est déroulée rue Pierre Blard, ce mardi 13 avril vers 21h30. Sur place, les policiers ont retrouvé quatre douilles de calibre 45, "le pistolet des règlements de comptes", selon les spécialistes. Aucun blessé n'a été signalé.

Une course-poursuite en plein centre de Saint-Herblain - Capture d'écran Google maps

La voiture retrouvée accidentée

La voiture a été retrouvée un peu plus loin, rue de la gare, toujours à Saint-Herblain. Elle était vide après avoir fini sa course contre l'entrée d'un pavillon. À l'intérieur, la police a découvert le canon d'un fusil et deux cartouches.

Une trace de sang sur son pantalon

Un peu plus tard, à 1h30 du matin, deux jeunes hommes de 19 et 21 ans ont été interpellés rue Océane, toujours à Saint-Herblain. Ils ont en fait été contrôlés par une patrouille qui surveillait le respect du couvre-feu. Les deux correspondaient aux passagers de la Clio impliquée dans la course-poursuite, selon les témoignages des habitants du quartier. L'un des deux avait sur lui une bombe lacrymogène, un sachet de résine de cannabis et il y avait aussi une trace de sang sur les bandes blanches de son pantalon.

À l'automne dernier, un jeune homme de 20 ans avait été blessé à coups de couteau dans ce même secteur du centre-bourg de Saint-Herblain.