Saint Herblain : Deux pyromanes retrouvés grâce à leur mère

Deux jeunes âgés de 18 et 19 ans ont été interpellés mercredi 22 novembre. Ils sont poursuivis pour deux séries d’incendies de camions commis à Saint-Herblain et Haute-Goulaine. C'est la mère d'un des deux jeunes qui les a dénoncés.

Il y a un peu plus de deux semaines, cette mère de famille se rend au commissariat. Elle a vu sur le téléphone d'un ami de son fils une vidéo de camion en feu. Justement, les policiers enquêtent en ce moment même sur un incendie commis une semaine plus tôt près d'Auchan, à Saint-Herblain.

Sur une vidéo filmée par les caméras de la ville la mère reconnait son fils. D'ailleurs, il traîne souvent ici avec un ami de Haute-Goulaine. Haute-Goulaine où un autre incendie est survenu la nuit précédente. Les policiers font tout de suite le rapprochement.

200 000 euros de préjudice

Les deux jeunes sont interpellés quelques jours plus tard. Lors de leur garde à vue, ils reconnaissent une partie des faits. Ils avouent aussi avoir brûlé des livres avant de les jeter dans la clôture d'une maison et dans la poubelle d'un parking, près du Super U. En revanche, ils nient toute responsabilité dans l'incendie des camions à Saint-Herblain. Pourtant, sur la vidéosurveillance on les reconnait bien.

Ils sont tous les deux en attente d'un jugement. Le préjudice est estimé à plus 200 000 euros.