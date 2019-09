Saint Herblain : près de quatre kilogrammes de cannabis saisis dans un box

Nantes, France

Deux hommes de 25 ans et 27 ans seront jugés ce lundi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nantes. Ils sont soupçonnés de trafic de cannabis et de cocaïne. Ils entreposaient la marchandise dans un box qu'ils louaient, quartier du Tillay à Saint Herblain. À l'intérieur, les enquêteurs de la brigade des stups de la Sûreté départementale ont découvert 3,8 kilogrammes de cannabis, 474 grammes d'herbe et 362 grammes de cocaïne. Montant à la revente : environ 70.000 euros.

21.000 euros en liquide saisis

Les deux hommes conditionnaient eux-même la marchandise, puis la livraient en voiture à leurs clients. Le trafic était visiblement juteux puisque les policiers ont saisi 21.000 euros en liquide chez un des dealers présumés. Les deux hommes ont déjà été condamnés pour trafic de drogue.

Ils encourent désormais une peine de 20 ans de prison pour trafic de stupéfiants en récidive.