Saint-Herblain : un homme placé en garde à vue après avoir tenté d'étrangler sa compagne et sa fille

Un jeune père de famille a été interpellé jeudi soir à Saint-Herblain après un différend conjugal. Quelques minutes plus tôt il avait tenté d'étrangler son bébé de six mois puis sa compagne qui s'était interposée.

Saint-Herblain, France

Un père de famille de 23 ans a été interpellé par la police jeudi soir vers 21h rue du Mozambique à Saint-Herblain, non loin du parc de Chézine, et placé en garde à vue. Quelques minutes auparavant, lors d'une dispute conjugale, le jeune homme avait tenté d'étrangler sa fille de six mois, avant de s'en prendre à sa compagne, âgée de 23 ans elle aussi ; Après l'avoir frappée au visage, il avait tenté de l'étrangler.

La jeune femme qui présentait un hématome au front et, comme sa fille, des marques au niveau du cou ont été hospitalisées. Elles sont hors de danger. La mère s'est vu prescrire trois jours d'ITT. Elle a déposé plainte.