Saint-Herblain : une femme est morte percutée par un TGV

Un TGV Paris-Le Croisic a heurté une personne qui se trouvait sur les voies ce midi entre Saint-Herblain et Basse-Indre. Cette personne, une femme d'environ 70 ans, a été tuée. Le TGV à l'intérieur duquel se trouvait environ 170 passagers est resté bloqué pendant plus de deux heures. Tout le trafic a été interrompu le temps des constatations et de l'intervention des secours.

