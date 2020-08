Saint-Herblain : quatre personnes incommodées après des émanations à la piscine

Les pompiers sont intervenus à la piscine de la Bourgonnière de Saint-Herblain mercredi peu après 8 heures, ils ont été appelés pour des émanations irritantes suite au mélange accidentel de 300 litres d'eau avec 150 litres d'acide sulfurique et 80 litres de chlore. Quatre agents municipaux ont été pris en charge pour un bilan médical, l'un d'eux a été transporté au CHU de Nantes pour y passer des examens. Il est ressorti dans la foulée.

Un périmètre de sécurité a été installé et des mesures de toxicité de l'air et du pH de l'eau ont été effectuées, les résultats sont négatifs selon le Service départemental d'incendie et de secours.

Une erreur de manipulation

A l'origine de cet incident, une erreur commise par un technicien de la société qui exploite les équipements techniques de la piscine. La municipalité de Saint-Herblain va adresser un courrier à l'entreprise pour demander des explications.

La piscine a été fermée pour le reste de la journée.