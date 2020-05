Saint-Hilaire-de-Chaléons : la gendarmerie recherche un homme de 70 ans porté disparu

La gendarmerie a lancé mercredi un appel à témoins pour tenter de retrouver un habitant de Saint-Hilaire-de-Chaléons. Cet homme de 70 ans a quitté son domicile lundi et n'a plus de donné signe de vie depuis.

Les gendarmes de la compagnie de Pornic ont lancé un appel à témoins mercredi suite à la disparition inquiétante d'un habitant de Saint-Hilaire-de-Chaléons. Cet homme est âgé de 70 ans, il est décrit comme très casanier et comme ayant très peu de contacts avec les autres, il a l'habitude de se promener à pied autour de chez lui. Mais depuis lundi, il n'est pas revenu à son domicile.

Des recherches restées vaines

Les gendarmes ont effectué plusieurs patrouilles, ils ont reçu l'aide d'une équipe cynophile et d'un hélicoptère pour surveiller le secteur. En vain. Mercredi en fin d'après-midi, aucune trace de cet homme de 70 ans qui mesure 1,60 m et qui pèse une cinquantaine de kg. Il aurait l'habitude de toujours porter des bottes vertes, une chemise à carreau et un pantalon noir. Les gendarmes ont publié une photo de lui sur leur page Facebook.

Si vous l'avez aperçu ou que vous avez des informations, vous pouvez appeler la gendarmerie de Pornic au 02.40.82.00.29