Saint-Hilaire-de-Riez : un jeune homme sauvé d'un ensablement par les pompiers

Un jeune homme de 17 ans a été sauvé d'un ensablement par les pompiers de Vendée sur une plage de Saint-Hilaire-de-Riez, ce dimanche 7 mai. Retrouvée ensevelie jusqu'au thorax, la victime s'est amusée à s'enterrer volontairement dans le sable, explique le SDIS, jusqu'à ne plus pouvoir en sortir tout seul. Les sapeurs-pompiers ont utilisé une "lance de désensablement" pour le sortir avant la remontée de la marée.

Un appel à la prudence

L'ensablement volontaire, un jeu dangereux. En 2018, un garçon de 21 ans avait perdu la vie sur l'île de Noirmoutier après s'être enterré volontairement dans le sable. Ce mercredi, le SDIS 85 rappelle les règles de sécurité : "Les enfants et jeunes adultes s’amusent souvent à creuser des trous sur les plages. Or, [...] la personne se retrouve rapidement bloquée, incapable de bouger. Le thorax est compressé par le sable et la respiration coupée."