Saint-Hilaire-du-Harcouët : un appel à témoin lancé après une fugue à l'hôpital

La gendarmerie de Saint-Hilaire-du-Harcouët a lancé un appel à témoin pour retrouver Rémi Langlois. Cet homme de 63 ans a fugué de l'hôpital ce lundi vers 16h45.

Il portait, au moment de sa disparition, le pyjama de l'établissement, c'est-à-dire un pantalon et une chemise bleu ciel. Le patient s'était déjà échappé quelques jours plus tôt et avait été retrouvé par les gendarmes. Si vous avez des informations, il faut vous rapprocher de la brigade de la commune au 02 33 69 23 70 ou en composant le 17.