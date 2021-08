Saint-Hilaire-les-Courbes : un homme de 74 ans décède écrasé par son tracteur

C'est un malheureux enchaînement de circonstances qui a causé la mort d'un septuagénaire ce lundi matin à Saint-Hilaire-les-Courbes près de Treignac. L'homme de 74 ans coupait du bois en ordure de route vers 11h. L'arbre qu'il venait de tronçonner s'est bloqué contre un autre. Pour le dégager l'homme utilise son tracteur. Il tire l'arbre mais celui-ci tombe sur le tracteur. L'homme est déséquilibré et tombe à terre. Mais son tracteur poursuit sa route et lui roule dessus avant de finir sa course dans le fossé. Le septuagénaire est mort sur le coup.