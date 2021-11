Saint-Hilaire-Luc : prison avec sursis pour l'employé communal qui avait molesté la maire de la commune

C'est tout penaud et conscient visiblement de sa bêtise que l'homme a comparu ce lundi devant la justice tulliste. Cet employé communal à Saint-Hilaire-Luc depuis 22 ans comparaissait pour avoir agressé la maire de la commune ainsi qu'une autre employée. Le 9 novembre il avait décidé de nettoyer le monument aux morts en vue des cérémonies du 11 novembre. La maire lui avait dit que ce n'était pas la peine et lui avait alors donné une autre tâche. Mais l'homme insiste et s'énerve. Le ton monte. Il insulte l'élue avant de la pousser fortement par les épaules. La maire est tombée heureusement sur une chaise. Mais très choquée elle a été en arrêt pour 5 jours.

Menace avec un pavé

Le lendemain l'homme se rend à la mairie voir la maire. Mais celle-ci est absente. Une autre employée communale est présente qui lui donne une mission. Mais l'homme refuse et là encore s'emporte. Il saisit sur un bureau un pavé qui servait à ternir des livres. Il le brandit mais ne le lance pas et se contente de le reposer avec fracas sur le bureau. La femme très choquée elle aussi a été également arrêtée durant 5 jours. L'homme, inconnu de la justice, a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Il continuera à travailler à Saint-Hilaire-Luc. Mais il encourt désormais une sanction disciplinaire que devrait prendre le conseil municipal de sa commune prochainement.