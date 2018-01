Deux hommes en garde à vue chez les gendarmes. A Saint-Hippolyte, près de Colmar, l'un d'eux, armé d'un pistolet à billes, s'est fait remettre 400 euros dans une épicerie, ce mercredi soir. Ils ont été identifiés rapidement grâce à la vidéosurveillance et l'enquête de terrain.

Saint-Hippolyte, France

Deux hommes de 26 et 31 ans ont été placés en garde à vue chez les gendarmes . Mercredi soir, à St-Hippolyte, près de Colmar, le plus jeune, bonnet sur la tête et foulard armé d'un pistolet à billes, sans viser la caissière, s'est fait remettre 400 euros dans une épicerie .

Enquête rapide de terrain des gendarmes

Le plus âgé faisait le guet. Après l'analyse des vidéos et l'enquête de terrain des militaires, l'un a été interpellé ce jeudi à Saint-Hippolyte et l'autre s'est présenté de lui-même à la brigade de gendarmerie de Ribeauvillé ce vendredi.

Ils ont expliqué avoir commis le braquage, pour une dette de stupéfiants. Ils sont bien connus des militaires, ils seront présentés en comparution immédiate lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Colmar.