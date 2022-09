Saint-Jacut-de-la-Mer : allongé au sol, un homme est percuté par le camion de pompier venu le secourir

Dans la nuit du 1er au 2 septembre, un homme âgé d'une quarantaine d'années est décédé. Alors qu'il se trouvait allongé sur la chaussé devant un bar, le camion de pompier venu le secourir l'a percuté. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de son décès.

Tout commence jeudi 1er septembre, dans un café de Saint-Jacut-de-la-Mer, dans les Côtes-d'Armor. Un homme d'une quarantaine d'années profite de quelques verres avant de quitter les lieux, peu avant minuit. La suite, pour le moment, est encore vague. Selon le parquet de Saint-Malo, l'homme est retrouvé une heure plus tard, devant un autre bar, allongé sur la chaussée. Les pompiers sont alors alertés et se rendent sur place. Mais arrivé à sa hauteur, le camion de pompier percute l'individu, déclaré mort quelques instants plus tard.

L'homme était-il déjà mort avant l'arrivée des pompiers ou le choc provoqué par le camion venu le secourir est-il seul responsable de son décès ? C'est la question à laquelle devront répondre les enquêteurs, chargés, par le parquet de Saint-Malo, de faire toute la lumière sur cette affaire.