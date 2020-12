Saint-Jean-de-Braye : un chat coincé à huit mètres de haut depuis quatre jours et des riverains désespérés

C'est la panique dans une résidence de St Jean de Braye. Une dizaine d'habitants se mobilisent pour tenter de sauver un petit chat coincé dans un sapin depuis ce dimanche. L'animal est perché à huit mètres de haut, selon l'une des résidentes, Magalie Nottin : "Il est peut-être blessé ! Il hurle à la mort, jour et nuit. Il faut bien l'aider ce chat, l'aider à descendre, faire quelque chose !

Le chat a quitté le domicile de sa propriétaire ce dimanche - DR

Avec une dizaine d'autres propriétaires, elle dit avoir contacté de nombreuses institutions : "La SPA, les services techniques de la mairie de Saint-Jean-de-Braye, la police municipale, les pompiers, la fourrière, des élagueurs... et on ne trouve pas de solution. On ne sait plus quoi faire", désespère cette riveraine.

Contactés par France Bleu Orléans, les pompiers du Loiret expliquent que, "malheureusement, sauver un chat dans un arbre ne fait plus partie des missions d'urgence et de secours" depuis plusieurs années. De son côté, la Ville dit ne pas pouvoir intervenir non plus, car l'arbre se trouve dans une résidence privée et non pas dans un jardin ou parc public.