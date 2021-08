Saint-Jean-de-Braye : un an de prison ferme pour le jeune homme qui avait volontairement renversé un ado

Un jeune homme de 22 ans vient d'etre condamné, ce mardi, en comparution immédiate à Orléans pour avoir volontairement renversé en voiture un adolescent de 15 ans, en scooter, la semaine dernière à Saint-Jean-de-Braye.

Mardi 27 juillet, vers 16 heures, rue Danton à Saint Jean de Braye, les policiers sont appelés pour ce qui semble être un accident matériel. Mais en réalité, bien vite, la piste d'une collision volontaire est privilégiée, avec le spectre des rivalités entre quartiers. Un temps placé en garde à vue pour tentative d'assassinat, le prévenu a finalement été jugé notamment pour violences volontaires.

Deux versions qui s'affrontent

Au procès, deux versions se sont longuement opposées. Le jeune homme, polo boutonné jusqu'en haut, a la voix qui tremble quand il prend la parole. Originaire du quartier de l'Argonne, à Orléans, il assure avoir eu rendez-vous avec un garagiste, pour la voiture, achetée par sa mère (véhicule qu'il n'a pas le droit de conduire, car il n'est pas encore titulaire d'un permis). Sur place, il aurait été pris à partie par l'ado en scooter. "un mauvais regard", "déterminé", lancé par l'adolescent qu'il dit connaître que par son surnom, Jaja. Selon ses dires, Jaja se serait approché de la voiture, se collant même à la vitre coté passager, et laissant apparaître la crosse d'une arme. L'automobiliste aurait pris peur, et tenté de prendre la fuite, ce qui serait à l'origine de l'accident.

"Le cercle infernal des revanches de quartiers

Une version battue en brèche par l'avocate des parents de la victime, et par la procureure, persuadées du caractère volontaire de l'acte. Surtout que de l'aveu même du prévenu, il aurait lui même subi une agression quelques jours plus tôt, par des proches de la victime. Dans le véhicule, des couteaux, une batte de baseball et une matraque seront retrouvés : "je les ai récupéré quand ils m'ont agressé la semaine dernière". Pour autant, souligne le ministère public, "on ne peut pas occulter l'idée qu'il ait cherché à se venger. C'est le cercle infernal des revanches de quartiers". Et puis, il y a les menaces, envoyées par texto à la victime, durant sa déposition au commissariat, par un autre homme qui se trouvait dans la voiture en même temps que le prévenu lors de l'accident. "Il était avec moi car il s'y connait un peu en voiture", justifie, depuis le box, le jeune orléanais.

"Ne pas juger sur des suppositions"

Son avocate tente de faire requalifier les faits en blessures involontaires. "On n'a pas d'éléments, pas de mobile. Je crois qu'il y a une forme de fantasme. Vous ne pouvez pas juger sur des suppositions," lance-t-elle au tribunal. Elle évoque un énorme gâchis, alors que son client est en ce moment en service civique, comme animateur auprès de jeunes enfants. Une condamnation à de la prison ferme mettrait à mal son projet professionnel, et la compagne du prévenu est enceinte de quelques semaines. L'avocate de la défense plaide donc pour une peine aménagée sous bracelet électronique, sans convaincre. Condamné à deux ans de prison ferme, dont un avec sursis, le jeune orléanais ne finira pas son contrat : il est envoyé directement en détention.