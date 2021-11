Saint-Jean-de-Couz : le radar de la RD 1006 encore incendié

Le radar de Saint-Jean-de-Couz (Savoie) a de nouveau été incendié dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 novembre. Des individus, une nouvelle fois, mis le feu au pied de ce radar tourelle nouvelle génération. Il venait d'être remplacé, lundi dernier, après avoir entièrement brûlé. Fin octobre, son pied avait été incendié avant que l'appareil soit entièrement touché quelques jours plus tard.

Cinq attaques en deux mois

C'est la cinquième fois en deux mois que ce radar situé le long de la départementale 1006 après le col de Couz en direction des Échelles dans l’Avant-pays savoyard est pris pour cible, d'après la gendarmerie.

Le radar de Saint-Jean-de-Couz est victime de nombreuses dégradations depuis sa mise en service en 2019. © Radio France - Mélanie Tournadre

A chaque fois, les individus profitent de la nuit et du fait que ce radar est situé dans un coin isolé, non éclairé et loin des habitations pour agir. Cette fois, le haut du radar n'a pas été endommagé et il flash encore, assure la gendarmerie.