Saint-Jean-de-la-Ruelle : 18 mois de prison ferme pour des violences répétées sur sa compagne

18 mois de prison ferme prononcés ce mercredi, devant le tribunal judiciaire d'Orléans contre un habitant de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Depuis 2016, cet homme de 51 ans, d'origine Turque, infligeait régulièrement des coups à sa compagne, qui présentait des hématomes sur tout le corps.

Agée de 38 ans, elle ne sortait quasiment jamais de leur appartement situé rue des Bénardières, près du centre commercial des Trois Fontaines. Et elle souffrait de malnutrition quand les pompiers sont venus la secourir dimanche dernier. C'est un voisin qui a fini par appeler les secours, inquiet des disputes et des cris à répétition. Et quand les policiers sont arrivés, ils ont découvert un logement insalubre.

Un véritable taudis

L'appartement situé au 3ème étage de ce petit immeuble est jonché de détritus sur le sol, sur les meubles. Il y a des sacs poubelles partout, dans toutes les pièces. Le gaz et l'électricité ne fonctionnent plus. La compagne du prévenu, au milieu de tout cela, explique qu'elle est séquestrée. Seul son compagnon a un trousseau de clés et elle ne sort pas, car elle a peur qu'il ne la laisse plus rentrer. Ce que les témoignages des voisins confirment, ils ne l'ont quasiment jamais vue, depuis cinq ans que le couple vit ici.

Des hématomes de la tête aux pieds

L'examen médical mettra en avant des lésions sur tout le corps, certaines sont très anciennes, sur les bras, sur les jambes, le dos. Elle présente aussi des traces de scarification, des ecchymoses sur le visage et la peau du ventre est distendue, signe qu'elle ne mange pas à sa faim. Les propos qu'elle tient sont incohérents, elle ne sait plus depuis quand elle vit là. Et à la question "qui est le président de la République ? elle répond Nicolas Sarkozy".

Hospitalisée au centre Daumézon

Les secours l'ont emmenée à l'hopital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais, où elle séjourne toujours actuellement. Son compagnon qui a été interpellé, a reconnu ses actes de violence, ce mercredi, devant le tribunal, sans véritablement les expliquer. Et quand la Présidente lui dit "nous sommes sur de la maltraitance qui dure depuis des années si le voisin n'était pas intervenu, vous vous seriez arrêté quand?" Dans son box, il a baissé la tête et répondu "je ne sais pas".

Il a été condamné deux ans de prison, dont six mois avec sursis probatoire. Il a été maintenu en détention, il a l'obligation de se soigner et à sa sortie l'interdiction d'entrer en contact avec sa compagne.