Saint-Jean-de-la-Ruelle : caillassage d'une patrouille de police quartier des Salmoneries ce jeudi

Une patrouille de police en voiture a été caillassée à Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le quartier des Salmoneries ce jeudi vers 19h30.

Plusieurs jets de projectiles, pas de blessé

Les policiers s'apprêtent à procéder à un contrôle d'un groupe de personnes pour non respect du couvre-feu. Avant de descendre de leur véhicule, les agents reçoivent un jet de projectile. Ils descendent de la voiture et un nouveau projectile est lancé par un individu. Une cinquantaine de personnes s'attroupe autour des policiers. Les fonctionnaires réussissent à rattraper le jeune qui a lancé le projectile, l'interpellent et le place en garde à vue. Il n'y a pas eu de blessé.

Contrôles renforcés

Plus tard dans la soirée, vers 21h30, un projectile est lancé sur un bus du réseau Tao sans passager. Une vitre est brisée et l'auteur a pris la fuite. Après ces incidents, la police annonce un renforcement des contrôles et des patrouilles dans le quartier. Le 3 mars dernier, la voiture de policiers municipaux avait déjà été visée par des tirs de mortiers dans le même quartier. Les agents se trouvaient à l'intérieur d'une école pour y vérifier que l'alarme était bien enclenchée.