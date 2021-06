Saint-Jean-de-la-Ruelle : ils s’entraînaient à tirer en l'air pour un mariage, quatre jeunes interpellés

Des coups de feu ont retenti samedi, en début d'après midi, quartier des Salmoneries, à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Au moins sept détonations ont été entendues. Une riveraine a alors aperçu un groupe de jeunes, armés, repartant à bord d'une voiture Renault Mégane. Elle a donné l'alerte en appelant la police.

Des pistolets et des cartouches retrouvés

Un peu plus d'une heure après, un équipage de la brigade spécialisée de terrain, la BST, a aperçu et interpellé la voiture en question, boulevard Jean Jaurès à Orléans. A l'intérieur, deux pistolets d'alarme 9 mn ont été retrouvés ainsi qu'un chargeur et une cinquantaine de cartouches.

Une petite répétition de tirs... avant un mariage

Les quatre individus, qui se trouvaient dans la voiture, sont âgés de 16 ans, 18 ans et 19 ans. Ils ont expliqué qu'ils " s’entraînaient à tirer en l'air" en préparation d'un mariage. Ils seront tous les quatre convoqués devant la justice en novembre prochain.