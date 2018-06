Saint-Jean-de-la-Ruelle, France

Les braqueurs avaient préparés leur coup. Mercredi matin, sur les coups de cinq heures, un buraliste de Saint Jean de la Ruelle se fait livrer des cigarettes par deux chauffeurs. C'est alors que quatre hommes, cagoulées et gantées, déboulent avec deux voitures. Ils prennent aux pièges le buraliste et les livreurs sans violence. Ils les font monter dans leur véhicule et partent à l'écart, dans un endroit plus reculé. Les quatre hommes déchargent les cartons de cigarettes. Sur les 127 que contenaient la livraison, la police n'en retrouve que 21. En tout les voleurs prennent la fuite avec un butin de 200 000 euros. Ils n'ont toujours pas été identifiés. La police judiciaire est saisie de l'affaire.