C'est un "cold case" : plus de huit ans après la mort de Jordan Artayet, à Saint-Jean-de-Luz, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Pau ordonne la réouverture de l'enquête. La thèse du suicide n'a jamais convaincu les parents de l'adolescent de 17 ans. Leur acharnement a été entendu.

Saint-Jean-de-Luz, France

Coup de théâtre dans l'affaire Jordan Artayet. Huit ans après la fin de l'enquête, qui avait conclu à un suicide, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Pau a ordonné ce mardi 19 décembre de nouvelles investigations. Elle estime que le doute n'a pas été levé par l'enquête policière.

La première enquête a été bâclée" juge Martine, la maman de la victime

L'adolescent de 17 ans avait été retrouvé sans vie au pied de la falaise de Sainte-Barbe, à Saint-Jean-de-Luz. Les faits remontent à la nuit du 18 août 2009. Ce jour-là, Jordan Artayet termine son service dans un restaurant luzien et quitte des amis peu avant deux heures du matin. Son scooter est retrouvé en haut de la butte et son corps quarante mètres en contre-bas, entre l'océan et les rochers de la falaise.

L'instruction, menée par une magistrate de Bayonne et la police de Saint-Jean-de-Luz conclue au suicide du jeune homme. Mais les parents n'y croient pas du tout. Ils avancent plusieurs arguments : leur fils n'avait aucun problème psychologique, mais au contraire de nombreux projets, dont celui d'intégrer la marine nationale. Des indices troublants intriguent également les parents, notamment des traces sur le coup de la victime.

"C'est une très grande satisfaction, raconte la maman, Martine Artayet, on est content d'être pris enfin au sérieux". "La première enquête a été bâclée" juge-t-elle.

Un second cadavre découvert

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le même jour, au même endroit, un second cadavre est découvert par les enquêteurs : celui d'un toxicomane qui, selon l'enquête, s'est aussi suicidé. Deux suicides qui posent de sérieuses questions et qui restent sans réponse. D'où la relance de l'enquête.

"Ce n'est pas une victoire contre l'institution, mais pour la vérité, a tout de suite réagit l'avocat de la famille, Antoine Tugas, j'espère que les investigations vont pouvoir donner des réponses aux parents de Jordan. "Aujourd'hui, il demeure trop de zones d'ombres dans ce dossier" conclut-il.

Très prochainement, des auditions seront organisées, ainsi qu'une reconstitution sur les lieux de cette affaire bien mystérieuse. Meurtre, ou accident, l'enquête repart donc de zéro.