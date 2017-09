Saint Jean de Luz : accident mortel du 12 janvier, trois ans de prison avec sursis requis

Trois ans de prison avec sursis ont été requis devant le tribunal correctionnel de Bayonne à l'encontre d'une conductrice Luzienne de 28 ans. Sous l'emprise de la drogue elle avait provoqué un accident de la route devant le lycée Saint Thomas d'Aquin, provoquant la mort de l'un de ses passagers.

Un dramatique accident de la route a été jugé ce mardi devant le tribunal correctionnel de Bayonne. Une jeune conductrice luzienne de 28 ans comparaissait pour "homicide et blessures involontaires".

es faits remontent au 12 janvier 2017 sur la route de la gare devant le lycée Saint Thomas d'Aquin de St Jean de Luz. La jeune femme, coiffeuse mais sans travail, perd le contrôle de sa vieille voiture, se déporte sur la gauche en direction du rond point de Chantaco, et percute violemment un autre véhicule qui arrive en sens inverse. Si la conductrice qui arrivait en face s'en sort indemne, il en va tout autrement pour le véhicule de la jeune Luzienne qui termine sa course sur le toit.

A bord : deux blessés graves : son petit ami et un second passager. C'est lui, un jeune homme de 22 ans, qui va décéder des suites de ses blessures, trois semaines après l'accident.

En pleurs à la barre

Devant le tribunal, la jeune prévenue est en pleurs. " Je regrette terriblement, je suis désolée" balbutie t- elle. La conductrice, petite brune au regard perdu, explique qu'au moment du drame elle a perdu le contrôle de sa voiture et qu'il y a eu "comme une défaillance du volant". Rien dans l’enquête de police ne le démontre. En revanche les tests toxicologiques prouvent la présence de traces de cannabis et de cocaïne dans le sang de la jeune femme qui confirme la prise de drogue. Un pétard la veille et de la cocaïne en Espagne.

Trois ans de prison avec sursis ont été requis par le Ministère Public ainsi qu'une annulation du permis de conduire. Jugement le 26 septembre.