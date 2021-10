Saint-Jean-de-Luz : début des travaux du nouveau pôle culturel

Le pôle culturel "Peyuco Duhart" de Saint-Jean-de-Luz est attendu pour l'ouverture de la saison culturelle, en septembre 2023. La première pierre a été posée ce mercredi 27 octobre, symbolisant le début de la construction du bâtiment.

Des espaces pour les écoles de musique, théâtre et danse

Le projet a vu le jour en 2015, lors des "Assises de la culture" organisées dans la commune. Six ans plus tard, les travaux commencent ; ce pôle, qui sera "un équipement interdisciplinaire conçu comme _lieu d'échanges, de convivialité, véritable vecteur du lien social et artistique_", note la mairie.

Crédit : Agence Dominique Coulon et associés

Le bâtiment sera bâti sur mesure pour accueillir une vingtaine d'associations de spectacle vivant et l'école de musique : six salles pour l'enseignement de la musique (200 élèves et 15 professeurs), 530 m² divisé en plusieurs espaces pour l'école de théâtre et l'école de danse, un hall avec un bar et une salle de spectacle de 800 m² avec une tribune modulable.