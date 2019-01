Saint Jean de Luz : dispositif grand froid activé depuis jeudi

Saint-Jean-de-Luz, France

Moins quatre degrés durant la nuit de jeudi à vendredi. Moins un, moins deux degrés les nuits suivantes. Depuis jeudi, la mairie a lancé son plan d'urgence grand froid pour les sans abris. Ils peuvent dormir dans un logement d'urgence. Jeudi soir trois personnes ont été recueillies.

Le point accueil jour où se trouve aussi le logement d'urgence © Radio France - Jacques Pons

Le logement d'urgence de Saint Jean de Luz -

Huit lits pour les sans abris

Le logement d'urgence se situe au 16, avenue Larréguy, dans le quartier Haiz Errota. Au même endroit, on trouve aussi le restaurant du cœur et le point accueil jour de la commune. L'appartement de secours abrite un appartement avec huit lits, une cuisine et des sanitaires. Le logement, repeint l'an dernier, permet de loger six hommes et deux femmes par nuit.

Les personnes peuvent se présenter à partir de 17h — Elisabeth Garamendia, adjointe au maire chargée de la solidarité

La cuisine du logement d'urgence © Radio France - Jacques Pons

Logement d'urgence ouvert jusqu'à mardi (et plus peut-être)

Le logement demeure sous la surveillance nocturne d'un gardien employé par l'association Horizon. Au delà de mardi, la mairie et les services sociaux (Point Accueil jour et Denen Etxea) prolongeront ou pas l'ouverture de l'appartement en fonction du thermomètre.

Les pensionnaires du logement d'urgence de Saint Jean de Luz disposent de casiers pour leurs affaires © Radio France - Jacques Pons

Le casier d'un des sans abris © Radio France - Jacques Pons

L'an dernier, le logement d'urgence luzien a fonctionné 14 nuits pour 24 personnes hébergées (dont 3 femmes). Le financement de cette structure est assuré par Saint Jean de Luz (deux tiers) et Ciboure (le reste). Au total, 4312 euros.

Vigilance dans les Pyrénées Atlantiques

Dans le reste des Pyrénées Atlantiques la Préfecture assure qu'une vigilance "accrue" est observée par les services sociaux et le 115 (n° d'appel pour loger les SDF).