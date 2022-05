Saint-Jean-de-Monts : trois jeunes secourus, après avoir dérivés au large sur une bouée gonflable

Les pompiers ont déployé des moyens nautiques et aériens pour secourir ces trois jeunes à la dérive sur une bouée.

Avec le week-end de l'Ascension et ce grand soleil, il y avait du monde sur les plages de la Vendée. Ce samedi en fin de journée, trois jeunes de 15, 16 et 17 ans sont sur une bouée gonflable. Sur l'eau, ces derniers se retrouvent à dériver vers le large, mais ils ne peuvent rien faire. Les secours sont prévenus et sortent les grands moyens pour les secourir.

Les sapeurs-pompiers engagent un hélicoptère et des moyens nautiques pour aller secourir ces trois jeunes qui pourraient se perdre en mer. Ils arrivent à les récupérer, puis les baigneurs sont ramenés sur la terre ferme. À ce moment-là, ils sont emmenés vers l'hôpital de Challans.