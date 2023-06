Saint-Jean-de-Monts : une octogénaire meurt sur la plage des Demoiselles

La grande plage de Saint-Jean-de-Monts ou plage des Demoiselles (photo prise non loin du centre des congrès Odysséa)

Ce sont des témoins qui ont aperçu cette dame âgée, en difficulté dans l'eau au niveau de la plage des Demoiselles à Saint-Jean-dre-Monts. Ils l'ont alors ramenée sur le sable, ont commencé un massage et prévenu les secours. La victime, âgée d'environ 80 ans selon le Service départemental d'incendie et de secours, n'a pas pu être sauvée malgré l'intervention rapide des pompiers et du SMUR.