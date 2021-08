Saint-Jean-du-Gard : un accident de la route fait quatre blessés, dont deux enfants

Un accident de la route a fait quatre blessés, ce samedi soir, sur la commune de Saint-Jean-du-Gard.

La collision a impliqué deux voitures qui circulaient sur la Départementale 983. Bilan, quatre blessés légers : deux enfants âgés de 5 et 13 ans et deux femmes, de 28 et 52 ans. Tous sont légèrement blessés. Ils ont été évacués vers l’hôpital d’Alès.

La Départementale 983 a été coupée à la circulation pour faciliter l’intervention des secours. Au total, 15 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place.