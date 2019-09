Saint-Jean en Royans : deux collégiens fuguent pour aller vivre en forêt

Ces deux enfants de 10 ans et demi ont erré pendant plusieurs heures avant de finalement renoncer à leur projet et à rentrer chez eux.

Saint-Jean-en-Royans, France

De l'insouciance. Deux enfants de 10 ans et demi, élèves du collège de Saint-Jean en Royans, ont fugué, cet après-midi, pour aller, à leurs dires, vivre en forêt. Ils l'avaient annoncé à leurs petits camarades, et avaient même prévu des graines de légumes et de l'eau pour mener leur projet à bien.

Une histoire qui peut prêter à sourire, mais qui a mobilisé les gendarmes de Romans pendant tout l'après-midi. Les forces de l'ordre ont même requis les services d'un maître-chien, mais qui n'a pas eu le temps d'arriver. Les deux enfants ont en effet disparu entre midi et la fin d'après-midi, moment à partir duquel ils ont été retrouvés chez l'un d'entre eux. Les enfants ont ensuite été récupérés par leurs parents.