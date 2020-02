Saint-Jean-Pied-de-Port : 80 personnes pour dénoncer les agressions sexistes

Saint-Jean-Pied-de-Port, France

Peu après 19h, environ 80 personnes se sont réunies devant la mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port ce mardi pour dénoncer les violences sexistes. L'assemblée féministe du 8 mars appelait à ce rassemblement sous le slogan "non à la société patriarcale, non aux violences sexistes". Les organisateurs.trices voulaient montrer par ailleurs leur "solidarité avec les filles qui ont dénoncé les viols qu'elles ont subis". Une référence à l'enquête en cours de gendarmerie.

Les manifestants étaient réunis devant plusieurs banderoles notamment celle ci "casser la société patriarcale, non aux violences sexistes, ça suffit!" © Radio France - Anthony Michel

Une enquête pour viol

La semaine dernière, deux filles de 14 et 15 ans scolarisées au lycée de Navarre ont en effet porté plainte pour viol. Deux de leurs camarades de 16 et 18 ans ont été entendus par les gendarmes. Pour l'instant, aucune procédure judiciaire ni mesure particulière n'ont été prononcées, l'enquête va devoir notamment établir s'il y avait ou non consentement des jeunes filles au moment des faits. Des faits qui se seraient déroulés dans l'hôtel Continental, un établissement fermé, et délabré du centre-ville, fréquemment squatté.