Saint-Jouan-des-Guérets : une fuite d'acide chlorhydrique chez Goëmar, trois blessés

Une fuite sur une cuve contenant de l'acide chlorhydrique a nécessité une importante mobilisation des secours ce mercredi matin à Saint-Jouan-des-Guérets, dans l'entreprise Goëmar. Une quarantaine de salariés ont été évacués et trois blessés légers sont à déplorer.

Un important dispositif de secours, a été déployé ce mercredi matin chez Goëmar, à Saint-Jouan-des-Guérets, près de Saint Malo (Ille-et-Vilaine). Une trentaine de pompiers, notamment une équipe spécialisée dans les risques chimiques et bactériologiques ont été engagés peu avant 9h00.

En cause, une fuite d'une cuve d'un poids-lourd, remplie d'acide chlorhydrique. 1500 litres sur les 2500 se sont déversés, et à 11h50, sont en train d’être récupérés. La fuite a été colmatée. Au total, 41 salariés ont été évacués, et trois légèrement blessés. Deux d'entre eux ont été conduits à l’hôpital de Saint Malo.