Saint-Julien-Molin-Molette : les pompiers toujours mobilisés pour traiter une pollution au fioul

A Saint-Julien-Molin-Molette, les pompiers sont toujours mobilisés ce mardi midi après cet incendie dans un atelier de menuiserie, situé montée des Fabriqués. Le feu s'est déclaré vers 23 heures et le bâtiment de trois niveaux a été totalement détruit. Lors de l'incendie, une cuve de fioul de 500 litres a été endommagée, et le contenu s'est déversé dans le Ternay, la rivière toute proche.

Des bottes de paille pour filtrer l'eau

24 pompiers de la Loire sont encore sur place ce mardi, à la fois pour traiter les dernières fumerolles sur les lieux de l'incendie et pour enlever le plus de fioul possible de cette rivière, sur environ trois kilomètres. Il faut filtrer l'eau à l'aide de bottes de paille, ce qui doit permettre de récupérer le fioul qui flotte à la surface.

C'est important déjà pour la faune et la flore, mais aussi parce que cette rivière se jette dans le barrage du Ternay qui alimente en eau potable la ville d'Annonay, en Ardèche. Les pompiers de l'Ardèche sont eux aussi mobilisés et ont mis en place des barrières anti-pollution à l'entrée du barrage, pour éviter au maximum que du fioul ne se retrouve dans l'eau.

Concernant l'incendie de la menuiserie, il n'y a pas de blessée. Mais une famille de cinq personnes a dû être relogée par la mairie. Ils habitaient dans une maison juste à côté de l'atelier, qui a aussi été endommagée par les flammes. Deux salariés de la menuiserie sont également au chômage technique.