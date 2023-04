Saint-Junien : cinq ans de prison ferme pour un homme coupable de violences conjugales et intrafamiliales

Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 avril à Saint-Junien (Haute-Vienne) . Un homme d'une quarantaine d'années menace son ex-compagne de mort, puis s'introduit dans son domicile. Une dispute éclate alors et la situation empire : l'homme est armé d'une machette et s'en prend à elle, l'assène de coup, elle et d'autres personnes présentes chez elle à ce moment-là, dont son conjoint actuel, armé d'une tronçonneuse, pour défendre sa famille. Alertée par les bruits, une automobiliste s'arrête pour s'interposer et aider les victimes.

Interdiction d'approcher son fils pendant 3 ans

Plusieurs personnes ont donc été blessées, y compris des mineurs. Dans cette affaire, deux hommes ont été jugés : l'ex-conjoint, pour violences avec armes et violation de domicile. L'ex-conjoint a été condamné à cinq ans de prison, avec interdiction d'approcher ou d'entrer en contact avec son fils pendant 3 ans, d'être en détention ou de porter des armes pendant cinq ans. Sa voiture et son téléphone ont été également saisis. L'homme avait déjà été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour vol avec armes en 2004. L'actuel conjoint de la victime a été lui aussi condamné à deux mois de prison avec sursis avec une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans.