Saint-Junien : bientôt des caméras de vidéo-surveillance pour répondre au sentiment d'insécurité

Le nombre de délits et crimes est relativement faible à Saint-Junien, commune de Haute-Vienne, mais la population a fait part d'un sentiment d'insécurité. Le maire a donc lancé un sondage auprès des habitants. Trois grandes tendances sont sorties des résultats dont la demande de caméras.

Saint-Junien c'est 30 cambriolages par an... Pas de quoi faire peur à priori. Et pourtant un certain sentiment d'insécurité se fait entendre. Le maire Pierre Allard (Alternative Démocratie Socialisme) a lancé en janvier une consultation auprès de la population. Trois grands sujets d'inquiétude ont été pointés du doigt par les sondés.

Les habitants se plaignent d'abord de délits de la route comme les excès de vitesse ou de mauvais stationnements. Ils parlent ensuite d'insalubrité avec des incivilités comme les tags ou les déchets jetés n'importe où. Les conséquences de la consommation d'alcool et de drogues semblent aussi préoccuper la population.

A l'arrivée des résultats, le maire s'est dit surpris concernant certains points comme les tags : "Les tags ne sont pourtant pas très nombreux à Saint-Junien" explique-t-il. Quant aux retours sur la drogue, ils reflètent plus une inquiétude nationale qu'une réalité locale selon lui.

"Les inquiétudes concernant la consommation de drogue et d'alcool sont plutôt les reflets d'une inquiétude nationale. Il y a peu de manifestations publiques de ce problème." - Pierre Allard, maire de Saint-Junien

Des mesures prises pour répondre aux inquiétudes

En réaction à ces sondages, Pierre Allard a demandé aux gendarmes d'être plus visibles sur le terrain. "Des gendarmes actifs, assure-t-il, mais on ne voit parfois pas assez les actions qu'ils mènent." La mairie a également renouvelé il y a une dizaine de jours le contrat pour la prévention et la lutte contre la délinquance (le dernier datait de 2001), signé avec des partenaires publics et associatifs.

Ce contrat prévoit de continuer certaines actions déjà menées comme la prévention, concernant les délits routiers notamment. La mairie vient d'ajouter un second agent municipal dédié à la surveillance de la voie publique pour renforcer la répression. Elle met également l'accent sur la sensibilisation des mineurs et fait intervenir le conseil municipal des jeunes pour des pour qu'ils puissent à leur tour sensibiliser leurs parents.

"Le but est de faire apprendre aux enfants apprennent le bon comportement à adopter sur la route. On espère ainsi qu'ils rentrent chez eux et gardent cet oeil averti... et qu'ils en fassent part à leurs parents aussi." ." - Pierre Allard, maire de Saint-Junien

Bientôt des caméras de vidéo-surveillance

L'installation de caméras de vidéo-surveillance a également été plébiscitée par le sondage. L'idée du maire est d'en mettre sur les grands axes pour surveiller les vols dans les magasins ou les entreprises.

"L'idée est de mettre quelques caméras seulement, moins d'une dizaine, sur les grands axes pour surveiller les vols avant tout." - Pierre Allard, maire de Saint-Junien

"Nous avons la particularité, à Saint-Junien, d'avoir quelques grands axes traversant la commune. Or, ils permettent aux voleurs de s'échapper trop rapidement. Avec des caméras on pourrait mieux cadrer les délits venant aussi de l'extérieur." développe le maire.