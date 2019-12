Saint-Just-en-Bas : un incendie détruit une partie de la toiture à peine rénovée de l'église

Saint-Just-en-Bas, France

Les experts se sont succédé lundi à Saint-Just-en-Bas (Loire), entre Chalmazel et Boën-sur-Lignon, après l'incendie qui a endommagé l'église du village dimanche. Le feu a pris en pleine messe et il a détruit une partie de la toiture de l'édifice du XVe siècle. L'origine du feu n'est pas encore clairement identifiée, mais elle semble accidentelle.

Une rénovation récente pour 220 000 euros

Une vraie mauvaise surprise pour la commune, alors que d'importants travaux ont été menés sur l'église jusqu'au printemps dernier. "On avait rénové toute la toiture, ça avait commencé en septembre 2018, jusqu'en à mars à peu près", explique Nicole Ferry, le maire Saint-Just-en-Bas. "Et dans la foulée on avait refait toute l'électricité dans l'église", ajoute-t-elle. Des travaux importants, pour un montant de 220.000 euros, financés grâce à des subventions du Conseil départemental de la Loire et de l'État.

Messe de Noël déplacée

Après un tel chantier et un tel investissement, le maire ne pensait vraiment être confrontée à un sinistre à l'église. "Ça dépasse un peu l'entendement", lâche Nicole Ferry. D'ailleurs, elle n'a pas cru son premier adjoint quand il est arrivé dans l'église dimanche matin après un quart d'heure de messe pour demander à la centaine de personnes présente d'évacuer les lieux. Grâce à la réactivité des riverains et de cet adjoint qui ont donné l'alerte, personne n'a été blessé.

L'urgence pour l'édifice, c'est de protéger la voûte. Une couverture provisoire en bac acier doit être installée dans les prochains jours. Et en attendant de connaître les raisons exactes de l'incendie, ainsi que le montant du préjudice, l'église reste fermée. La messe de Noël, qui était prévue cette année à Saint-Just-en-Bas (plusieurs communes l'organisent tour à tour dans le secteur), devra finalement se tenir dans une commune voisine.