Saint-Just-Saint-Rambert : ils narguent les gendarmes avec leurs motocross, ils finissent en garde à vue

Deux jeunes mineurs de 16 et 17 ans ont été arrêtés par les gendarmes de la Loire samedi à Saint-Just-Saint-Rambert, pour des rodéos en motocross juste devant la brigade de gendarmerie de la commune.

Saint-Just-Saint-Rambert, France

Deux jeunes motards de 16 et 17 ans ont été placés en garde à vue samedi à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) après avoir un peu trop cherché les gendarmes. Les deux jeunes faisaient du rodéo avec leurs motocross, et ils ont décidé de faire leurs dérapages et vrombir leurs moteurs juste devant la brigade de gendarmerie de la commune.

Les deux motards devront s'expliquer prochainement devant la justice. En attendant, leurs motocross de 125 cc et 250 cc ont été confisquées; elles seront détruites après le jugement.

La gendarmerie de la Loire rappelle que les rodéos sauvages peuvent être lourdement sanctionnés : jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.