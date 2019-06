Saint-Just-Saint-Rambert : un appel à témoin pour retrouver le pensionnaire d'une maison de retraite

Saint-Just-Saint-Rambert, France

Un homme de 62 ans n'a pas donné de nouvelles depuis le lundi 10 juin, aux alentours de 20h. Il aurait quitté une maison de retraite à Saint-Just-Saint-Rambert et n'est pas revenu. La gendarmerie de la Loire lance un appel à témoin.

Le pensionnaire de la maison de retraite marche avec une canne et se déplace difficilement. Il est de type nord-africain et porte une doudoune blanche et un pantalon de type jean.

Si vous avez des informations, il faut contacter la gendarmerie de Saint-Just-Saint-Rambert au 04.77.52.34.77 ou appeler le 17.