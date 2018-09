Saint-Laurent-de-la-Prée, France

Une bûche mal éteinte est à l'origine du violent incendie qui s'est déclaré samedi midi dans le camping des Charmilles à Saint-Laurent-de-la-Prée en Charente-Maritime. Des saisonniers avaient fait la veille au soir un feu de camp qui a couvé, selon le parquet de La Rochelle.

Un des participants, un homme, s'est dénoncé dès le samedi et a endossé la responsabilité de la négligence. Il a été entendu par la justice et n'a pas été mis en examen. "A partir du moment où il n'y a pas eu de blessés, et comme le responsable s'est désigné de lui même tout de suite, nous attendons le rapport d'expertise et l'évaluation du préjudice pour déterminer les suites à donner" indique Julien Wattebled, le substitut en charge de la communication au parquet.

Un incendie très compliqué à éteindre

Une centaine de pompiers a mis 5 heures pour éteindre l'incendie. Il a été difficile à maîtriser en raison du vent, et de la centaine de bouteilles de gaz présentes sur le terrain de camping. Huit bouteilles ont d'ailleurs explosé provoquant des incendies secondaires. Les pompiers ont réussi a préserver les autres. 45 mobil-homes ont été entièrement détruits, 35 ont été endommagés par le rayonnement thermique selon le bilan des pompiers. 300 campeurs ont du être mis en sécurité à l'accueil du camping. Fort heureusement, l'incendie s'est déclaré à la mi-journée entre les départs et les arrivées de campeurs. En cette fin de saison, les mobil-homes sinistrés étaient vides. Le camping n'étant pas complet, tous les touristes ont été relogés.