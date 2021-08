Saint-Laurent-sur-Sèvre : le père Olivier Maire sera inhumé à côté de la basilique ce vendredi

Le glas sonnera à midi dans toutes les paroisses de Vendée. C'est ce vendredi que sont célébrées les obsèques de père Olivier Maire, ce religieux tué lundi dernier à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée. La petite commune de 3.600 habitants attend beaucoup de monde. Le public pourra rentrer dans la basilique. Le diocèse de Luçon explique : "La priorité sera donnée aux membres de la famille, aux religieux et ecclésiastiques, et aux officiels. Le public pourra ensuite entrer dans la limite des places disponibles. Lorsque la jauge sera atteinte, le reste des personnes pourra suivre la cérémonie sur un écran géant devant la basilique. Un service de sécurité sera en charge d'assurer l'entrée et le placement du public dans la basilique".

Toutes les rues qui accèdent à la place seront fermées aux voitures à partir de 8h jusqu'à 19h.

Le président de la conférence des évêques de France présent

La basilique sera ouverte au public - Diocèse de luçon

Le père Santino Brembilla, supérieur général des pères Montfortains, sera présent et la cérémonie religieuse sera présidée par l'archevêque de Reims, président de la conférence des évêques de France, Mgr Éric de Moulins-Beaufort. La cérémonie débutera à 14h30 et devrait durer deux heures.

Le père Olivier Maire inhumé au cimetière de la Sagesse

Le père Olivier Maire sera inhumé dans le cimetière de la congrégation de la Sagesse - Diocèse de Luçon

Le cercueil du père Olivier Maire sera ensuite emmené au cimetière de la Sagesse qui se situe juste à coté de la basilique. C'est un cimetière privé où sont enterrés les religieuses de la Congrégation de la Sagesse et les missionnaires montfortains. Seules la famille et la communauté religieuse seront présents.