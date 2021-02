Saint-Léger-Bridereix : quatre personnes blessées dans un choc frontal entre deux voitures

Deux voitures se sont percutées en face à face ce mercredi 10 février un peu avant 18h. Quatre personnes ont été blessées, dont une plus sérieusement. Elles ont été transportées dans les hôpitaux de Limoges et Guéret.

Camion de pompiers, à Guéret dans la Creuse. SDIS 23, service départemental d'incendie et de secours, Creuse.

Deux voitures qui venaient en sens inverse se sont percutées de face, ce mercredi 10 février un peu avant 18h. L'accident s'est produit dans les virages de la Malcôte, sur la commune de Saint-Léger-Bridereix.

Du brouillard et des routes humides

Quatre personnes ont été blessées, dont une plus gravement. Cette personne a été transportée au CHU de Limoges. Les trois autres ont été emmenées à l’hôpital de Guéret.

On ne connait pas la cause de cet accident, mais le brouillard était épais ce mercredi soir, et les chaussées détrempées par l'humidité.