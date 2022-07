Saint-Léonard : un restaurant saccagé après le meurtre d'un employé

Le restaurant asiatique de Saint-Léonard près de Fécamp (Seine-Maritime) devant lequel un employé avait été retrouvé mort poignardé lundi dernier a été saccagé ce jeudi après-midi.

Une centaine de personnes, issues vraisemblablement de la communauté tibétaine et venues de région parisienne, s'en sont violemment pris au restaurant dont les deux gérants et un employé ont été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Le domicile des deux gérants, situé à proximité, a également fait l'objet de dégradations a précisé le procureur de la République du Havre qui indique qu'une enquête sur ces faits a été ouverte.

Marche blanche annoncée

En attendant, "c'est toute la communauté tibétaine qui est attristée et endeuillée" explique Yangkey Muccini, membre du conseil d'administration de l'association Communauté tibétaine de France et ses amis, qui condamne les violences commises jeudi et appelle au contraire à rendre hommage "pacifiquement" à Tsultrim Nomjour Tsang en organisant une marche blanche ce dimanche à Paris.

Elle voudrait également organiser une seconde marche à Saint-Léonard en début de semaine prochaine. Le maire Bernard Hoguet n'y est pas opposé à partir du moment où elle "se déroule sereinement, dans le respect mutuel" et sans débordement. Les services de la Préfecture de la Seine-Maritime doivent encore donner leur accord pour cette marche.