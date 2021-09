Saint-Lô, 2 ans de prison ferme pour l'auteur du coup de feu contre un discothèque

"Vous avez de la chance d'être ici et pas aux assises," c'est ainsi que la présidente du tribunal s'est adressée au prévenu. A l'écoute du dossier présenté par la présidente, il apparaît que les conséquences de ce coup de feu auraient pu être encore plus graves.

Une cliente touchée à la tête et un vigile qui y a échappé de peu

Il est 3h30 du matin dans la nuit de vendredi à samedi lorsque le prévenu se présente devant une discothèque de Saint-Lô. Le vigile lui refuse l'accès car l'homme, âgée d'une trentaine d'année, est bien connu de l'établissement pour avoir déjà causé des problèmes. L'individu s'agace d'après les témoignages présentés à l'audience, et l'homme devient alors menaçant. Il retourne à sa voiture et revient vers la discothèque armée d'un fusil. Il tire alors sur la porte blindée de la boîte de nuit.

Le vigile était derrière la porte en question au moment du tire. Il s'était baissé pour parler à une cliente. Il a senti la chaleur du coup de feu passer près de son oreille. Quelques secondes ou centimètres de décalage et il était touché à la tête. "Vous avez eu beaucoup de chance monsieur," affirmera la procureure dans ses réquisitions.

Une autre cliente a elle, bien été touchée à la tête. Agée de 23 ans, la jeune femme a dû être opérée dans le week-end pour qu'on lui retire les éclats de métal resté dans la plaie. Sa blessure lui vaut 28 jours d'incapacité temporaire de travail (ITT). Très choquée, "en état de stress post-traumatique" indique son avocate, cette cliente de la discothèque n'a pas pu entrer dans la salle d'audience.

Une autre femme s'est signalée après les faits auprès des forces de l'ordre pour indiquer qu'elle avait également été touchée mais sa blessure reste superficielle.

Un homme avec un casier déjà chargé

Le prévenu âgée d'une trentaine d'année et père de deux enfants, a des antécédents judiciaires : vols avec violence, contrebande de stupéfiants. Il avait déjà été incarcéré en Guadeloupe, sa région d'origine, puis placé sous bracelet électronique à son arrivée en métropole.

Au cours de l'audience, il n'a cessé de répéter : "Je n'ai jamais voulu blesser personne, j'avais trop bu." "Quand on prend une arme et qu'on la charge, on prend le risque de s'en service," lui répond la présidente du tribunal. L'arme avait d'ailleurs été achetée illégalement et le prévenu de disposait pas de permis.

Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet à l'annonce de la peine. L'homme écope de 3 ans de prison dont 1 ans avec sursis et deux ans de suivi probatoire. Cette peine implique une obligation de soins pour les problèmes d'alcool du prévenu, l'indemnisation des victimes, une interdiction de port d'arme pendant 3 ans et l'interdiction de se rendre à la discothèque où ont eu lieu les faits.

L'auteur des faits les reconnaît et a présenté ses excuses aux victimes mais devant la gravité des faits et son passé, il a été placé sous mandat de dépôt, c'est-à-dire incarcéré immédiatement après l'audience au tribunal.