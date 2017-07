Saint-Loup-d'Ordon : deux morts dans un grave accident sur l'A6

Deux personnes sont mortes ce mardi midi sur l'autoroute A6, à hauteur de Saint-Loup-d'Ordon. Leur véhicule s'est encastré dans un semi-remorque.

Drame ce mardi midi sur l'A6 : peu avant 12 heures, à hauteur de la commune de Saint-Loup-d'Ordon, dans le sens Paris-Lyon, une voiture s'est encastrée dans un semi-remorque qui transportait des yaourts.

Les deux personnes dans la voiture - conducteur et passager - ont dû être désincarcérées et ont perdu la vie. Les opérations de dégagement du véhicule ont duré presque toute la matinée et une partie de l'après-midi car la voiture était encastrée jusqu’au milieu de l'habitacle.

Deux autres personnes - les passagers et conducteur du camion - sont très choquées. La circulation a été perturbée mais est rapidement revenue à la normale sur l'autoroute.