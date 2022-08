Saint-Lyphard : l'émotion après la mort du chef des pompiers Pascal Allaire

La tristesse règne à Saint-Lyphard, commune du nord de la Loire-Atlantique, près d'Herbignac. Ce vendredi soir, le chef des pompiers est mort d'un malaise cardiaque lors d'une intervention à La Chapelle des Marais, alors qu'il tentait d'éteindre un feu de champ avec ses collègues. Le capitaine Pascal Allaire était âgé de 51 ans. Marié et père de trois enfants, il était très apprécié des habitants de ce village de 4 600 habitants.

L'ambiance est d'ailleurs glaciale devant le bar-tabac de Saint-Lyphard, au lendemain de la mort du soldat du feu. Ici, tout le monde ou presque semble avoir déjà croisé le chef des pompiers. "C'est vraiment dur, confie Christophe, qui vit depuis 15 ans dans ce village. "C'est quelqu'un que j'appréciais énormément, parce qu'il a commencé en tant que secouriste à Guérande avec ma femme. C'était un homme bien, il ne méritait pas cela."

34 ans de service, décoré de plusieurs médailles

Sapeur-pompier volontaire depuis plus de 34 ans, le capitaine Allaire était aussi très investi dans la commune. D'après David, accoudé au comptoir, il était engagé dans plusieurs associations. "Je ne le connaissais pas personnellement, mais beaucoup le côtoyait. Je pense que tous ceux qui vivent Saint-Lyphard le connaissait au moins de nom."

En reconnaissance de son engagement citoyen et de ses valeurs humaines et professionnelles, le capitaine Allaire avait été décoré en 2018 de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon or et de la médaille d’honneur pour service exceptionnels avec rosette, échelon argent, en 2020.

Ses qualités, souvent prises pour exemple, vont nous manquer et commencent déjà à nous manquer"

Le maire, Claude Bodet, est lui-même très affecté par la disparition du chef des pompiers de Saint-Lyphard ce samedi matin : "Pascal Allaire était un officier très engagé, un capitaine et un homme avec des qualités exceptionnelles. Je pense très fort à sa famille et à ses proches, qui vont se retrouver seuls désormais. Il donnait beaucoup pour sa famille et ses collègues. Ses qualités, souvent prises pour exemple, vont nous manquer et commencent déjà à nous manquer."

Et même parmi ceux qui n'habitent pas Saint-Lyphard, l'émotion règne ce samedi, au lendemain de la disparition du capitaine. Eric, originaire de Lyon, est en vacances dans la région. "Les pompiers sont des héros, qu'ils soient en fonction ou pas d'ailleurs, affirme-t-il. C'est toujours une grande tristesse pour les proches, et je compatis dans leur douleur et souffrance."

Le septième pompier à disparaître pendant une intervention

Pascal Allaire est le septième pompier de cette année 2022 à disparaître pendant une intervention. La mairie de Saint-Lyphard précise qu'un hommage national sera rendu dans les prochains jours. En attendant, les hommages individuels se multiplient depuis ce samedi. Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a adressé ses condoléances à la famille du pompier, tout comme le président de la fédération des sapeurs pompiers, Grégory Allione.

Les obsèques du capitaine auront lieu le mercredi 10 août à 15 heures en l'église de Saint-Lyphard. La caserne est ouverte aux personnes qui souhaitent déposer un mot ou des fleurs.