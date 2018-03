Ils sont au moins une quinzaine à avoir reçu une amende de 35 à 135 euros pour stationnement gênant devant le local des restos du coeur de Saint-Malo. Ce local est situé dans une zone industrielle, rue de la Ville-es-Cours. Ce jour-là, c'était jour de distribution de repas pour les bénéficiaires. Le parking leur est réservé. Les bénévoles, eux, ont pris l'habitude de se stationner sur le trottoir dans la rue.

"On a reçu l'amende le jour de notre grande collecte" - Daniel, un bénévole

Daniel est bénévole aux restos depuis de nombreuses années, et pour lui, la pilule est difficile à avaler. Il a reçu une amende de 135 euros. "On est surpris, choqué, d'être ainsi sanctionné, d'autant qu'on a reçu l'amende le jour de la collecte. Si on veut décourager les bénévoles, c'est pas mal".

Selon les bénévoles des restos, et le responsable actuel de l'antenne malouine, Olivier Billeau, "l'ancienne municipalité a donné il y a déjà plusieurs années, un accord de principe pour que les bénévoles se stationnent sur le trottoir de la rue de la Ville es Cours".

"Les policiers ont fait leur travail "- Commisaire Pascal Serrand

Ce jour-là, le 1 er mars, "il y avait de très nombreuses voitures garées à cheval sur le trottoir et en double file" assure le commissaire de Saint-Malo, Pascal Serrand. Les policiers ont sanctionné ces automobilistes pour raisons de sécurité, ne sachant pas d'ailleurs qu'il s'agissait de voitures des bénévoles des restos assure le commissaire. Quant à une éventuelle autorisation de la mairie, selon le commissaire, il n'existe pas d'arrêté autorisant le stationnement des bénévoles dans cette rue.

Les responsables des restos du coeur ont prévu de rencontrer le responsable de la police. Ils ont également adressé un courrier au maire pour lui demander d'annuler ces contraventions.