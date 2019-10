Saint-Malo : 6 mois de prison ferme requis pour les deux agresseurs des pompiers

Deux personnes étaient jugées en comparution immédiate ce mercredi 09 octobre à Saint-Malo. Elles sont suspectées d'avoir agressé quatre pompiers dans la nuit de samedi à dimanche 06 octobre, lors d'une intervention à Epiniac. Le parquet a requis un an de prison dont six mois fermes.

Saint-Malo, France

C'était une affaire qui avait suscité l'indignation notamment de la classe politique. Le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine Jean-Luc Chenut avait qualifié "d'actes inacceptables" l'agression de quatre pompiers de Dol-de-Bretagne dans la nuit de samedi à dimanche 06 octobre à Epiniac, alors qu'ils intervenaient sur un accident de la route sans gravité. Ils auraient été frappés et leur véhicule dégradé par deux cousins qu'ils étaient venus secourir après une chute à moto. Le père d'un des jeunes était également impliqué. Les trois agresseurs présumés avaient été interpellés par les gendarmes sur les lieux des faits le soir même, puis placés en détention provisoire.

Yann Presse (46 ans) et Thomas Presse (21 ans), l'oncle et le neveu, étaient donc jugés ce mercredi 09 octobre au tribunal de Saint-Malo pour des faits de violences aggravées, menaces de mort et dégradations. Le troisième protagoniste, un mineur, le fils de Yann Presse, fait l'objet d'une autre procédure.

"On va vous brûler"

Yann Presse comparaissait pour avoir donné des coups de poings et de pieds sur trois pompiers alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Des violences ayant entraîné respectivement un et sept jours d'interruption temporaire de travail. Le quadragénaire avait également donné des coups de pieds dans la porte du véhicule de secours des pompiers. Il a reconnu tous les faits qui lui sont reprochés. Il a déjà été condamné pour recel de bien après un vol, mais aussi pour conduite en état d'ivresse à plusieurs reprises.

Le neveu, Thomas, à lui aussi reconnu tous les faits. Notamment les coups au visage, ainsi que la dégradation d'un véhicule Kangoo. Le jeune homme avait aussi proféré des menaces : _"Vous êtes morts_. On va vous brûler" avait-il lancé.

Une agression sous fond d'alcool

Dans la nuit de samedi à dimanche 06 octobre, Thomas Presse est avec son cousin, mineur, lorsqu'ils ont un accident de moto. Les pompiers arrivent sur les lieux de la chute, mais les deux jeunes refusent de monter dans le camion de secours. "Ma grand-mère est morte il y a 5 ans, nous avions appelé les pompiers, mais ils ne sont jamais venus, alors pourquoi je monterais dans le camion ?" explique Thomas Presse aux pompiers.

Le ton commence à monter lorsque l'oncle du prévenu, Yann Presse, alerté auparavant de l'accident, arrive sur les lieux de l'altercation. Mais le récit de l'homme de 46 ans reste flou. Il dit qu'il n'a aucun souvenir des événements : "J'étais à un anniversaire, j'avais bu plus que de raison et j'avais pris des médicaments" précise-t-il à la barre.

Les versions diffèrent pour savoir qui a donné le premier coup, mais les pompiers raconte que c'est le mineur, le fils de Yann Presse, qui est d'abord aller au contact. S'en est suivi des bousculades, des coups de poing et de pieds. Un pompier est même extrait du camion et projeté au sol, la chasuble déchirée. Les coups pleuvent alors qu'il est encore à terre. Des actes que nient en bloc les prévenus.

Face à ce déchaînement de violence, les soldats du feu décident de se replier et d'alerter les gendarmes vers 05h15 du matin, qui interviennent ensuite pour interpeller les trois hommes.

Dans ses réquisitions, le parquet demandait pour les deux prévenus un an de prison dont six mois fermes avec mandat de dépôt et une mise à l'épreuve de 24 mois avec obligation de soins.