Saint-Malo : à 15 ans il est arrêté au volant d'une voiture après avoir grillé un stop

Il est aux environs de 10h du matin, mercredi 13 mai, lorsque les motards de la compagnie républicaine de sécurité de Rennes patrouille dans le quartier de la Découverte à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Ils repèrent alors une voiture qui vient de griller un stop.

Pas de permis et aucun papier sur lui

Les motards procèdent au contrôle du véhicule et au volant ils découvrent un adolescent de 15 ans. Le jeune homme n'a évidemment pas le permis, le contrôle technique de la voiture qu'il conduit n'est pas à jour. Il ne dispose pas d'assurance non plus. Les policiers ont ouvert une enquête pour tenter de comprendre d'où provient cette voiture que le jeune homme prétend avoir achetée.

Le véhicule a été saisie et l'adolescent sera bientôt convoqué par la justice.