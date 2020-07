Saint-Malo : après une violente agression, un homme est hospitalisé en urgence

Un homme, âgé d'une quarantaine d'années, a été placé en détention provisoire après une violente bagarre survenue lundi 6 juillet dans le quartier Rocabey à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Ce lundi soir, les deux individus sortent d'un bar de la ville; ils sont tous les deux fortement alcoolisés. Ils se recroisent dans le quartier de Rocabey un peu plus tard et le ton monte entre eux. Ils en viennent aux mains et la bagarre est violente. La victime s'effondre et l'agresseur prend la fuite.

Traumatisme crânien

La police et les secours arrivent sur place. "Dans un premier temps, le pronostic vital est engagé" explique le commissaire Guillaume Catherine. La victime, souffre d'un traumatisme crânien et est transporté d'urgence à l'hôpital de la ville. Les policiers poursuivent leurs investigations et arrivent à identifier l'agresseur. Son arrestation n'a pas été facile et les fonctionnaires ont eu recours à une grenade lacrymogène pour le neutraliser.

Déféré devant un jugé jeudi, l'homme âgé d'une quarantaine d'années a donc été placé en détention provisoire.